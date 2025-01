Cicliste vittime di abusi e molestie sessuali | l’Uci squalifica due dirigenti belgi

Leggi su Sportface.it

Gert Vervoort, ex direttore sportivo della squadra di ciclismo femminile belga di seconda divisione ‘Proximus-Ciclys’ (ora Team Velopro-Alphamotorhomes), è statoto per cinque anni dal. La decisione è arrivata dopo che la Commissione Etica ha accertato “comportamenti inappropriati di natura psicologica e sessuale”. Insieme a Vervoort, è stato sospeso per 18 mesi anche il team manager Eddy van Bunder, per inadempienza all’obbligo di denunciare cattive condotte.Il comunicato UCI“Questa sanzione avrà effetto solo se occupa una posizione o esercita attività che lo assoggettano al Codice. Il signor Vervoort è stato riconosciuto colpevole di aver commesso i reati previsti dall’articolo 6.4 del Codice Etico del(Tutela dei diritti umani, integrità fisica e mentale) e articoli 2.