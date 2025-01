Metropolitanmagazine.it - Uomo precipita nel vano ascensore di una clinica ai Parioli, è grave

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Le porte si sono aperte ma non c’era l’: un ragazzo di 29 annipper due metri neldi unadeidi Roma. È successo questa mattina intorno alle 10:30. I soccorsi l’hanno immediatamente portato in ospedale, dove èma non in pericolo. Fratture multiple alle gambe e diverse escoriazioni.neldi unaai, volo di due metriDa una prima ricostruzione, il ragazzo sembra abbia aperto la porta dell’al piano terra nella, ma la cabina non c’era. Lui è comunque entrato, ed èto fino al piano -2. Sul posto accorsi subito polizia, vigili del fuoco e 118. A salvarlo i vigili del fuoco della squadra 9A di Prati e il nucleo Saf, che hanno estratto il 29enne, lo hanno assicurato, riportato in superficie e poi affidato al 118.