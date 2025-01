Ilfattoquotidiano.it - Turchia, Erdogan tenta il dialogo con Ocalan per dividere i curdi in Siria ma in patria arresta i loro sindaci: 5 in pochi mesi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mentre l’esercito turco bombarda i civilia est della cittàna di Aleppo, uccidendo anche due giornalisti, il governo del presidente Recep Tayyipcerca – non è dato sapere se genuinamente o perle milizie curdene del Ypg che hanno uno stretto legame con il Pkk – di dialogare con Abdullahe il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, offrendo la possibilità addirittura di toglierlo dalla lista delle organizzazioni terroristiche. E potrebbe non essere un caso che a, dopo anni, sia stato permesso di ricevere per ben due volte nell’ultimo mese le visite di alcuni parlamentari nella isola-prigione di Imrali dove sta scontando l’ergastolo.Intanto sul terreno, ogni giorno si fa sempre più fitta la lista dei– di etnia turca e curda – che vengono prelevati dal letto all’alba eti.