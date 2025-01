Panorama.it - Todde, la stella che declina

Lancinante dilemma scespiriano: decadrà o non decadrà? Alessandra, insomma, rimarrà governatrice della Sardegna oppure no? Nell’attesa di ricorsi e controricorsi, il collegio elettorale di garanzia l’ha sollevata dall’incombenza. Undici mesi posson bastare. Si rivada alle urne, per carità. Fatali furono gli avvilenti errori di rendicontazione durante la trionfale campagna dell’anno scorso. Si vedrà, comunque. Magari la presidente riuscirà a vivacchiare. Ma poco importa, ormai. L’inciampo sancisce la fine politica della più sgangherata e velleitaria giunta di sempre. Il teorema dell’incompetenza diventa norma bollinata. Non solo reddito di cittadinanza e superbonus. Serviva il definitivo suggello: ignorare regolamenti noti persino a uno svogliato consigliere di circoscrizione. Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio regionale sardo, condensa il diffuso assillo: «Chi non conosce e non sa interpretare norme così semplici, come può essere credibile quando propone, per esempio, la riforma della sanità? Ma non c’è da stupirsi, purtroppo: in questi mesi la giunta ha dimostrato un pressapochismo mai visto».