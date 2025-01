Panorama.it - Swarovski illumina il Ballo dell'Opera di Vienna

In una serata che unisce la sontuositàe tradizioni viennesi alla vibrante modernità del design contemporaneo,celebra il suo 130esimo anniversario con la presentazione di una nuova tiara e un fermacravatta esclusivi per ildi2025.Ispirati alla collezione di gioielli Hyperbola Infinity e al simbolo iconico del cigno di, la tiara e il fermacravatta rappresentano un’interpretazione modernaa tradizione. Giovanna Engelbert ha voluto rendere omaggio non solo alla storiaa maison, ma anche all’individualitàe debuttanti contemporanee. Ogni dettaglio di queste creazioni è stato pensato per celebrare la grazia, il romanticismo e la luce che permeano il, unae serate più magiche e attese’anno. ()La tiara, con i suoi anelli sinuosi ispirati all’infinito e la silhouette delicata a forma di piuma, cattura la luce e il movimento con una pietra centrale sospesa, evocando un senso di leggerezza e fluidità.