Separazione delle carriere in magistratura | cosa prevede il disegno di legge del governo punto per punto

Creare duedistinte: un magistrato dovrà decidere se percorrere quella da Pm o da giudice. È l’obiettivo principale deldipresentato dale accolto da un primo “sì” alla Camera il 16 gennaio.inildidelper(ANSA FOTO) – notizie.comDi “”, in Italia, si parla da tempo. Silvio Berlusconi, durante i suoi quattro incarichi da presidente del Consiglio, ne fece una battaglia campale. Non a caso l’attuale ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha parlato di “sogno di Berlusconi” dopo la prima approvazione alla Camera deldipresentato dallo scorso 13 giugno. Ebbene,, nello specifico, la riforma che tende a modificare il Titolo IV della Costituzione?Partiamo da una specifica non trascurabile: per essere approvato, ildidovrà ricevere altri tre “sì”: un altro alla Camera e due al Senato.