Presentato il percorso della tappa pisana del Giro d'Italia

Pisa, 17 gennaio 2025 – "Vogliamo che la cronometro di Pisa, 10/adeld'Italia, sia lareginacorsa insieme a quella d'avvio in Albania e a quella conclusiva a Roma". Lo ha detto l'assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, illustrando lacorsa rosa che si svolgerà il prossimo 20 maggio. "Abbiamo investito 300 mila euro - ha aggiunto il sindaco Michele Conti - per riportare in città ild'Italia dopo 45 anni e sarà una vetrina importantissima anche per rilanciare il turismo". E' in fase di costituzione, intanto, il comitato organizzatore e il calendario degli eventi che dal 29 gennaio precederanno la giornata del 20 maggio. "Ilinfatti - ha aggiunto Conti - non è solo un grande evento sportivo, ma anche l’espressione più autenticatradizione italiana e una vetrina importante per la città e per tutto il territorio.