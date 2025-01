Lapresse.it - Medioriente: Abbas, Anp pronta ad assumersi piena responsabilità Gaza

Milano, 17 gen. (LaPresse) – L’ufficio del presidente dell’Autorità nazionale Palestinese (Anp), Mahmud, ha affermato che, dopo l’annuncio del cessate il fuoco nella Striscia di, la Presidenza palestinese conferma che “si assumerà lanella Striscia di”. Lo riporta Ynet. Il governo palestinese afferma di aver “completato tutti i preparativi per svolgere qualsiasi compito, come alleviare le sofferenze del nostro popolo, riportare gli sfollati alle loro case, gestire i valichi di frontiera e ripristinare i servizi di base come acqua ed elettricità”.