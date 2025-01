Tg24.sky.it - Lucca, non sapeva di essere incinta e partorisce in casa

Avevano scambiato i lievi malesseri per influenza e il gonfiore di pancia per intolleranza al glutine. La coppia, che abita a Badia Pozzeveri, frazione del comune lucchese di Altopascio, non aveva mai neanche sospettato diinvece in dolce attesa. Valentina Mecchi, cameriera di 42 anni, e il compagno Giacomo Paoli, pizzaiolo di 43 anni, si sono così ritrovati da un momento all’altro adgenitori della piccola Michela, nata inin perfetta salute, 3,350 kg per 51 cm di lunghezza. “Sono uscito diall’alba per comprare delle medicine per Valentina contro vomito e diarrea. È un malanno stagionale, vedrai passa presto, mi hanno rassicurato in farmacia. Il tempo di rientrare ae la mia compagna mi ha detto: non è un virus, sto per partorire”. Una storia che ha dell’incredibile quella raccontata dal neo papà al Corriere fiorentino.