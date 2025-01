Napolipiu.com - L’Equipe – Napoli su Adeyemi: Il Chelsea punta Garnacho

Leggi su Napolipiu.com

su: Il">Gli azzurri avrebbero presentato un’offerta da 40 milioni al Borussia Dortmund per l’attaccante tedesco. I Blues pronti a soffiare l’argentino del Manchester United.Ilavrebbe mosso i primi passi ufficiali per Karim. Secondo quanto rivelato da, il club azzurro avrebbe presentato un’offerta di 40 milioni di euro al Borussia Dortmund per l’attaccante tedesco, anticipando la concorrenza della Premier League.La mossa della società di De Laurentiis arriva mentre ilcomplica i piani per. I Blues, infatti, si sarebbero inseriti con decisione nella trattativa tra ile il Manchester United per il talento argentino, avviando i primi contatti con i Red Devils.Il direttore sportivo Giovanni Manna si trova ora a gestire una doppia situazione di mercato, con il club londinese che rischia di far lievitare i prezzi di entrambi gli obiettivi azzurri per la finestra di gennaio.