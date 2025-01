Ilfattoquotidiano.it - King Toretto: “Lotto per camminare. E aprirò una palestra a Rozzano, i ragazzi ne hanno bisogno. Penso che il problema non siano loro”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Un predicatore mi ha toccato il cuore. Si chiamava Luis Sepulveda, proprio come il grande scrittore“. Così, in una giornata come altre a Miami, Daniele Scardina ha conosciuto la fede. Che oggi lo accompagna nella sua nuova battaglia. Quando era, saliva sul ring per combattere gli avversari con i guantoni. Dopo l’aneurisma che lo ha colpito durante un allenamento il 28 febbraio 2023, la prospettiva è un’altra: “Adesso voglio a tutti i costidi nuovo e dare una gioia a chi mi sostiene”, racconta a Il Venerdì di Repubblica. “Dio mi dà coraggio. Ce ne vuole di più a mostrarsi nella malattia che a salire sul ring. E non sento commiserazione da parte della gente, piuttosto apprezzamento“.Daa Miami, andata e ritorno.è diventato grande proprio volando negli Stati Uniti: “A, oltre a fare la boxe, montavo e smontavo mobili per una società svizzera.