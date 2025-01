Thesocialpost.it - Incidente nel Milanese, macchina contro un palo: morto il 26enne Edoardo Catalano

Un gravesi è verificato all’alba di venerdì 17 gennaio, causando la morte di, 26 anni. Il giovane ha perso la vita mentre si trovava alla guida della sua auto su una strada provinciale. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorritori, non è stato possibile salvarlo.Lo schianto è avvenuto intorno alle 4:45 nel comune di Mediglia, lungo la strada provinciale Bettola-Sordio, una via spesso segnalata dai residenti come pericolosa. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine,era alla guida di una Skoda Fabia quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso illlo del veicolo, finendounall’altezza di una rotatoria.Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano.