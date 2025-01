361magazine.com - Incidente a Cuba, due morti: una è una donna italiana, sei i feriti

Leggi su 361magazine.com

, il minibus su cui viaggiavano nove persone è uscito fuoristrada sull’autostrada vicino ad Aguada De Pasajeros. Due le persone decedute: l’autistano e la guida turisticaDue persone sono morte, sei sono rimaste ferite nell’stradale avvenuto a. Il minibus con a bordo i turisti era partito dall’Avana per un tour organizzato da “Avventure del mondo”. Il bus sul quale viaggiavano è uscito di strada sull’autostrada vicino ad Aguada De Pasajeros.Due le persone morte: l’autistano e la guida turistica.Secondo quanto appreso, l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo colpendo un parapetto e poi finendo nel fosso che separa le carreggiate. le dinamiche sono ancora in fase di accertamento per capire se ci siano altri mezzi coinvolti.Gli altri sei passeggeri sono rimasti