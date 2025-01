Gamberorosso.it - Il fiuto dei cani salverà la viticoltura. La straordinaria scoperta californiana

Se il cane si ferma improvvisamente tra i filari, siede su due zampe e guarda il padrone, allora significa che il vigneto ha qualche problema. Accade in California, dove l'associazione dei produttori Lodi wine ha sperimentato e trovato un modo originale e considerato affidabile per individuare con anticipo le fitopatie della vite. Soprattutto la temutissima "leafroll 3", sindrome dell'accartocciamento fogliare, virosi nota e diffusa in tutto il mondo, capace di provocare gravi danni alle produzioni. Uno studio promosso dalla Lodi winegrape commission ha scoperto che i cuccioli di Springer spaniel inglese sono riusciti a fiutare le infezioni con un'altissima percentuale (93,4% dei casi) e un tasso di rilevamento delle cocciniglie (insetti vettori) pari al 97,3 per cento.straordinarioZinfandel e cabernet sauvignon sono tra i vitigni più coltivati nell'areale di Lodi e i produttori hanno scelto di sperimentare le capacitàne, confidando nello straordinariodi questi animali, dotati di trecento milioni di recettori olfattivi, rispetto agli appena cinque milioni di un essere umano.