Greta Lee e Wagner Moura entrano nel cast del nuovo film di Louis Leterrier

Ilprogetto cinematografico firmato da(tra i suoiricordiamo Fast X e Now You See Mee – I maghi del crimine) lo vede impegnato a portare sul grande schermo il thriller fantascientifico 11817 con protagonistiLee e. Basato su una sceneggiatura di Matthew Robinson, il lungometraggio vedeimpegnato anche nel ruolo di produttore insieme a Peter Chernin, Jenno Topping e Kori Adelson che produrranno attraverso Chernin Enterntainment, così come Oly Obst per 3 Arts Entertainment. Thomas Benski, Cecile Gaget, Lars Sylvest e Thorsten Schumacher figurano come produttori esecutivi.Ma di cosa parla la pellicola? Come scopriamo grazie a Deadline, la storia segue una famiglia di quattro persone improvvisamente sigillata all’interno della loro casa senza via d’uscita, nella quale devono cercare di lavorare per sopravvivere sia contro le loro risorse in diminuzione che contro la misteriosa minaccia incombente che li tiene intrappolati.