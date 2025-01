Tuttoandroid.net - Gemini semplifica il controllo della smart home, ma non per tutti i dispositivi

Leggi su Tuttoandroid.net

Da qualche giorno Googlepuò essere utilizzato per alcune funzionalità senza sbloccare lophone. Inizialmente si è pensato che tale novità fosse riservata solamente alla possibilità di effettuare chiamate e inviare messaggi richiamando l’assistente AI con la voce senza sbloccare il display dellophone. In realtà la stessa funzione permette di controllare alcuni.L'articoloil, ma non perproviene da TuttoAndroid.