Firmato a Doha l’accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas

l’atteso accordoÈ statooggi, 17 gennaio, a, l’atteso accordo per ililnella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani tra.A riportarlo per primi i media locali. Per gli USA la sigla delè stata messa Brett McGurk, principale consigliere del presidente Joe Biden per il Medio Oriente.Poi la conferma è arrivata pure dall’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha confermato che è stato raggiunto un “accordo per liberare gli ostaggi” e che ha ordinato al gabinetto politico di sicurezza israeliano di riunirsi nella giornata odierna. “Netanyahu è stato informato dal team negoziale che sono stati raggiunti accordi sull’intesa per liberare gli ostaggi”, ha affermato l’ufficio del premier israeliano in un comunicato.