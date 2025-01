Thesocialpost.it - Doppio flop per il Pil italiano: il Fondo Monetario e Bankitalia abbassano le stime

Doccia fredda per l’Italia e per il governo Meloni riguardo alle prospettive di crescita economica. IlInternazionale ha infatti rivisto al ribasso le previsioni di crescita per il 2025, riducendo la stima del Pila un modesto +0,7%. Si tratta di un aggiustamento negativo di 0,1 punti rispetto alle previsioni precedenti. Anche Banca d’Italia, nel suo bollettino economico, ha confermato un quadro poco favorevole per l’economia italiana, parlando di una crescita che “stenta a recuperare vigore”, con una stima di +0,8% per l’anno in corso.LedelIlInternazionale, nelle sue ultime previsioni, ha abbassato ledi crescita anche per altre grandi economie europee, come Germania e Francia. In particolare, la Germania vedrà un’espansione del Pil dello 0,3% nel 2024, con un ridimensionamento di -0,5 punti percentuali rispetto alle previsioni precedenti.