Imiglioridififa.com - Clamoroso FC 25: in regalo ZIDANE TOTY ERA (+EVO) ma solo a queste condizioni

Leggi su Imiglioridififa.com

EA Sports regalaoverall 90 ai giocatori di FC 25 durante l’evento dei. Adesso vi spieghiamo con esattezza come ricevere il giocatore e una EVOluzione che vi porta il giocatore a 94 di overall, insomma cosa dovete fare per avereERA? Andiamo con ordine, seguite il nostro menù per capire come fare:Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!La carta diLa carta diè unaERA ICON, si tratta di una nuova carta introdotta da EA su FC 25 per l’evento più atteso dell’anno, ovvero quello dei. Il suo overall iniziale è 90 e le sua statistiche si riferiscono allo stato di forma del calciatore francese dell’anno 2002.Nel 2002 Zinedineha raggiunto traguardi memorabili con il Real Madrid, contribuendo in modo decisivo alla conquista della UEFA Champions League grazie a uno straordinario gol al volo in finale contro il Bayer Leverkusen che è entrato nella storia del calcio e successivamente ha vinto anche la Supercoppa UEFA e la Coppa Intercontinentale dimostrando di essere un punto di riferimento assoluto per la squadra mentre con la nazionale francese ha vissuto un’annata difficile a causa dell’eliminazione precoce al Mondiale, un evento che ha tuttavia lasciato intatta la sua immagine di leggenda calcistica.