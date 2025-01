Ilrestodelcarlino.it - Chiesanuova, Palladini: "Troveremo un Matelica pronto a dare battaglia"

"Scivolato indietro in classifica e reduce dal derby perso, attenzione perchèunquantomai da". Ilsembra avere un turno sulla carta più facile rispetto all’altra vice capolista K-Sport (che avrà il derby con la forte Urbania), ma nonostante i 14 punti di distanza, l’acquisto dicembrino Alessiomette in guardia i biancorossi. Per il figlio d’arte sarà una partita tosta contro ile il"dovrà continuare a far bene la fase difensiva, è una nostra peculiarità ed è importante perché la solidità ci dà tanta serenità". In famiglia si sta vivendo una stagione magnifica. Quale sarebbe l’impresa più clamorosa, ilin D o la Samb che torna tra i pro? "Beh, noi non siamo in testa e nessuno ci dà come squadra vincente alla fine.