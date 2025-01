Ilfattoquotidiano.it - Caso Orlandi, secretata l’audizione dell’amico d’infanzia. Disse: “Non ho mai parlato prima di Emanuela perché avevo paura del vaticano”

Pierluigi Magnesio, amico di infanzia di, ha chiesto che la sua audizione davanti alla commissione di inchiesta che indaga sul mistero della scomparsa della cittadina vaticana, fosse. Pierluigi, che oggi ha 57 anni e vive all’Estero, comeviveva tra le mura leoninesuo padre era un dipendente dello Stato. Intervistato circa un anno fa sul canale Youtube Indagini Aperte, aveva detto sul suo passato in: “Mio padre era controcorrente, voleva stare al di fuori dal sistema, non voleva adeguarsi. Non frequentavamo alti prelati. Evito di scendere in dettagli pesanti”.Lui esi conobbero quando avevano dieci anni, frequentavano insieme l’Azione Cattolica, si incontravano per rientrare a casa la sera alle otto quando a casasi cenava tutti insieme.