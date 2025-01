Quifinanza.it - Venture Capital italiano, mercato supera la soglia del miliardo

Leggi su Quifinanza.it

Numeri positivi per ildelche, nel 2024, ha raggiunto una raccolta complessiva di €1.127 milioni,ndo per il quarto anno consecutivo ildi euro. Questo valore segna una crescita del 7,5% rispetto all’anno precedente, con un incremento del +11,0% per numero di round, con 292 operazioni (vs le 263 del 2023). Il ticket medio di raccolta è rimasto stabile a circa €3,9m, confermando la continuità rispetto al 2023. Questi risultati testimoniano un segnale di stabilità del, considerando il diffuso rallentamento degli investimenti osservato a livello europeo.laNonostante questa moderata crescita delle risorse destinate a realtà innovative, ildelfatica a intraprendere un percorso di crescita accelerata e si conferma ancora dimensionalmente limitato, con investimenti che rappresentano solo lo 0,06% del PIL a fronte dello 0,20% della Germania, 0,26% della Francia e 0,12% della Spagna.