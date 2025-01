Lapresse.it - Veneto, Lega: “Totale sintonia Salvini-Zaia, squadra che vince non si cambia”

Leggi su Lapresse.it

Nellac’è “e condivisione degli obiettivi fra Matteo, Lucae l’intero consiglio federale. Ilè un modello di buon governo apprezzato a livello nazionale e internazionale. Per lachenon si“. Lo riporta una nota del Carroccio mentre è in corso alla Camera il consiglio federale.Pressingper l’elezione diretta dei presidenti di ProvinciaIl parlamentino leghista ha espresso anche parere favorevole all’elezione diretta dei presidenti di Provincia. In particolare, spiega il Carroccio in una nota, “è stata espressa la volontà di renderlo possibile in Sicilia già dalla prossima primavera”. È un obiettivo previsto dal programma elettorale del presidente Renato Schifani ed è finalizzato al miglioramento della manutenzione di scuole e strade.