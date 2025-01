Gqitalia.it - Timothée Chalamet rivisita a Parigi lo stile francese con un tocco alla Bob Dylan

ha indossato praticamente di tutto. Da Celine a Tom Ford, fino a Prada o Martine Rose, grandi e piccoli marchi hanno dato lustro al quasi trentenne sui red carpet delle varie anteprime internazionali. La stessa ribalta ha accolto A Complete Unknown. Il film del regista James Mangold che uscirà nelle sale italiane il 23 gennaio e vedenei panni di Bob, non fa eccezione al clamore mediatico sempre pronto a circondare il suo protagonista insieme alle controparti femminili: Zendaya e Lily-Rose Depp, tra le altre.il 15 gennaio al Grand-Rex, in Chanel e collana Cartier© Getty Images via AFPpremièrena del film, al Grand-Rex la sera di mercoledì 15 gennaio, l'attore non ha fatto eccezioneregola. Dopo avere sfilato il giorno precedente sul red carpet londinese in sella a una bicicletta elettrica,è arrivato questa volta a piedi, con un gesto sobrio e più adatto ai gusti francesi.