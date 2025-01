Svolta Napoli su Garnacho l’indizio fa esultare Conte | l’assist di mercato

Leggi su Spazionapoli.it

Notizie calcio– Il club partenopeo sta trattandodel Manchester United. Proprio sull’argentino, di fatto, c’è un aggiornamento importante.Il prossimo turno di campionato, di fatto, presenta aluna squadra molto difficile. Come tutti sanno, infatti, i partenopei sabato prossimo saranno di scena al Gewiss Stadium per sfidare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.Questa partita, di fatto, dirà molto sul prosieguo della stagione di entrambe le squadre. Ma in queste ultime ore in casa partenopea si sta parlando quasi solamente di calcio. Dopo l’addio di Kvaratskhelia, preso dal PSG per circa 75 milioni di euro, ilè alla ricerca di un attaccante esterno. Il primo obiettivo die Manna è. Proprio sul giocatore dello United ci sono delle grosse novità.