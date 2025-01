Roba da fine impero

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il tripudio d’applausi alla Meloni, da destra e da sinistra, per il caso di Cecilia Sala mi sembra surreale. Il suo arresto è stato un guaio combinato dal governo italiano, prono a ogni desiderio dell’America.Anita Belleivia emailGentile lettrice, sono d’accordo, anche sull’espressione “basso”. L’arresto della Sala è stata una chiara ritorsione per il fermo dell’ingegnere iraniano Abedinia cui Roma aveva dato parere favorevole. Ma era ovvio che l’uomo non avesse commesso reati, come ora si è accorto anche Nordio.Abedinirisiede da anni in Svizzera e lì sarà arrivata per prima la richiesta di cattura americana, cestinata da Berna per inconsistenza. Allora gli Usa, per andare sul sicuro, hanno ripiegato sulla serva Italia. Quile cose si son messe male, la Sala è finita in carcere e la Meloni è corsa da Trump a chiedere il permesso di scambiare l’ingegnere con la ragazza.