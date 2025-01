Lanazione.it - Pam, dipendenti in bilico: “In sei messi a riposo, sono lavoratori fragili”

Firenze, 16 gennaio 2025 – Tre cassiere, un lavoratore del reparto ortofrutta, uno del settore latticini e un addetto agli scaffali.i sei(di cui uno appartenente alle categorie protette) del punto vendita Pam Panorama, situato dentro il centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio, che in data 14 gennaiostati colpiti da un provvedimento di sospensione non retribuita. In praticae senza stipendio. “a casa in cinque minuti: la direzione li ha convocati e ha detto che nonricollocabili per le mansioni presenti all’interno del punto vendita” denuncia Andrea Parretti, responsabile Usb. Sì, ma per quale motivo? “L’obiettivo è licenziarli, ridurre il personale perché è in corso una ristrutturazione che porterà il negozio da 5.500 metri quadrati a 2.