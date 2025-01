Donnapop.it - Nato il figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: ecco tre curiosità, a partire dal significato del nome

Leggi su Donnapop.it

sono diventati genitori: èil loro primoinsieme! Mentre il giovaneè già papà di uno splendido bimbo, Leonardo,dalla relazione con Ariadna Romero, perè la prima maternità. I due innamorati non potrebbero essere più felici di così!TresuldiLa primariguarda ildel neo-arrivato in casa: si chiama Kian. IlKian deriva dal persiano e significa “re“. La secondariguarda il cogdel piccolo: mamma e papà hanno scelto di dargli entrambi il proprio cog, quindi il piccolo si chiama Kian. La terzariguarda la data di nascita del bimbo: i Prelemi hanno pubblicato la prima foto in tre in data odierna, 16 gennaio 2025, ma nello scatto sembrano essere a casa.