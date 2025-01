Ilfattoquotidiano.it - Milano, il precedente nel parcheggio accanto all’Alcatraz: un anno fa violentata una 20enne

C’è unaviolenza che presenta numerosi punti di contatto con quanto accaduto a una 19enne pugliese, sabato notte, vicino alla discoteca Alcatraz di. Risale a quasi unfa. Nella notte del 24 febbraio, proprio con la giovane vittima dello scorso sabato, una studentessa americana di 20 anni denuncia di essere statadopo aver trascorso la serata all’intero del locale.È lì che conosce un giovane, unpiù piccolo. Bevono qualche drink, escono dalla discoteca, forse per fare due chiacchiere o per fumare una sigaretta. Si allontanano dalla calca e si appartano neldel supermercato Aldi, all’angolo tra via Valtellina e viale Stelvio. È lo stesso posto in cui, sabato scorso attorno alle 4, si trovava la coppia di fidanzati quando ha subito un tentativo di rapina di cellulari, portafogli e borsa e, la donna, una violenza sessuale da parte di un gruppo di uomini di origine nordafricana.