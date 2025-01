Oasport.it - LIVE Italia-Algeria 13-9, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: momento complicato per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27? Grande difesa dell’che adesso è in 7 contro 6.26? Penetrazione perfetta di Simone Mengon che realizza la rete, subisce fallo e guadagna un due minuti.26? Regalo dell’!! Il tiro di Bulzamini sbatte sulla traversa, gli algerini ripartono velocemente e tentano il tiro a porta vuota dalla propria metà campo. La conclusione però è imprecisa e termina larga.25? EBNEEEER!! Super parata dell’estremo difensore azzurro che prova a caricare gli.25? Due minuti per Savini!! Non sono d’accordo con gli.25? L’prova a rialzare l’intensità difensiva che è scemata leggermente negli ultimi minuti.24? Helmeon schiaccia troppo il tiro. Si rimane sul 12-9.24? 7 metri per l’per un fallo subito da Parisini.23? Tiro in fotocopia al precedente con Saker che batte Ebner.