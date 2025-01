Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Benavides comanda tra le moto, Al-Attiyah parte forte nelle auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.32– Nasser Al-si porta davanti a tutti dopo 45 km con un margine di 59? su Ekstrom e 1’15” su Al Rajhi, mentre Lategan paga 2’58” e sta rischiando di perdere la leadership virtuale della generale.10.28– Siamo al km 81 conin vetta con 2 secondi su Schareina e 19 su Van Beveren. Quarto Brabec a 1:22. Al km 41, invece, lo stessovantava 10 secondi su Van Beveren e 29 su Schareina.10.27 CAMION – Siamo giunti al km 68 con Macik in vetta con 2:41 su Koolen e 4:19 su Zala. Quarto van den Brink a 6:00.9.39 CAMION – Al momento c’è un problema con il rilevamento. L’organizzazione informa che al Km 39 c’è Martin Macik09.35– Dopo che sono transitati in 14 al primo rilevamento del km 45, il miglior tempo provvisorio è del sudafricano Lategan con 11? di margine su Guthrie e 17? su Prokop.