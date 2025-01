Oasport.it - LIVE Berrettini-Rune 6-7, 6-2, 3-6, 0-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: break del danese, serve un miracolo

15-0 In rete la risposta 'bloccata' dell'azzurro.1-2sfonda con il diritto. Il problema ora sarà recuperare il. Deve crederci e costruirsi un'occasione.40-15 Battuta vincente al corpo.30-15 Lunga la risposta di diritto di.15-15 Largo il diritto di.15-0 Servizio e diritto di.0-2 Ilchiude con lo smash. Sta dando la sensazione di non giocare nemmeno al 100% del suo potenziale. In un eventuale ottavo sarebbe una seria minaccia per Sinner.40-15 Altro diritto in rete. 42 gratuiti per, contro i 24 di un solido.30-15 Risposta di rovescio in rete dell'italiano.