Nerdpool.it - Leviathan Labs presenta KAPPA di Massimo Rosi e Ramiro Borrallo

In preordine, dopo una lunga gestazione e grande attesa, finalmente potrete trovare, il nuovo volume di.Dopo Gaijin Salamander, che ha viaggiato in Francia, Spagna, Italia, USA e Giappone,torna a scrivere una meravigliosa storia ambientata nel Paese del Sol Levante, accompagnato dagli adorabili disegni die dai colori di Isabel Moreno.Questa volta siamo nel Giappone contemporaneo, dove, nascosta agli occhi degli uomini, sopravvive una folta fauna di Yokai, i mostri delle leggende e dei racconti narrati ai bambini per tenerli lontani dai pericoli.In particolare, faremo la conoscenza dei, curiosi anfibi golosi di cetrioli, divisi in tribù nemiche a seconda di provenienza e caratteristiche fisiche, ma uniti dalla venerazione per le misteriose “sfere dell’anima”.