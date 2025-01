Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 16 gennaio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di162025 Ariete Vi potete imporre con le sole vostre capacità, la vostra simpatia, il vostro sprint. Non dovete però fare le cose in fretta, attenti anche ai movimenti alle vostre spalle. Ricordiamo, per prudenza, che Saturno e Nettuno alle vostre spalle hanno il significato di "rifinitura ", vi accorgerete che per avere successo dovete cambiare. Luna passa in Vergine ed inizia quello che sarà l'argomento principale da domani in poi: lavoro, affari, salute. L'amore vi vuole più disponibili. Toro Passato lo stress e l'agitazione della mattinata, la seconda parte del giorno è illuminata dalla Luna in Vergine, nei prossimi tre giorni arrivano al culmine le buone influenze per i rapporti con il lontano, notizie se avete affari all'estero.