Le designazioni arbitrali della 21a giornata di Serie A

Archiviata la 19adiA, con i recuperi giocati tra martedì e mercoledì, si pensa già al prossimo weekend di campionato, con le gare valevoli per la 21a. L’AIA ha reso noti ledelle 10 partite di questo weekend, con lache inizierà già venerdì sera con la Roma che ospita il Genoa allenato da Patrick Vieira, e si chiuderà il lunedì sera con il match tra Como e Udinese.Feliciani arbitrerà Inter-EmpoliIl match di ieri sera tra Inter e Bologna ha suscitato qualche polemica tra i nerazzurri, con l’arbitraggio di Pairetto ritenuto gravemente insufficiente, soprattutto per il clamoroso “fallo” di Frattesi ai danni di Ferguson, che ha fermato una clamorosa occasione da gol negli ultimi secondipartita. Lo stesso Pairetto non arbitrerà nessun match in questo weekend, nè tantomeno sarà al Var, forse proprio per il discutibile arbitraggio di ieri sera.