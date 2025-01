Panorama.it - Inter, la grande fatica sulla volata scudetto

Da inizio dicembre al fischio finale di Pairetto che ha chiuso la partita con il Bologna, pareggio che lascia Inzaghi alle spalle di Conte, l’ha giocato 10 partite più un’altra che è stata preparata e vissuta per una manciata di minuti prima di essere sospesa per il malore di Bove. Ha affrontato 5 trasferte più la settimana in Arabia Saudita e ha viaggiato complessivamente per 16.280 chilometri. Nello stesso arco di tempo il Napoli ha affrontato tre impegni in meno, un unico turno infrasettimanale (peraltro liquidato schierando tutte le riserve) e si è mosso per meno di un terzo di tempo di viaggio: 4.970 chilometri.Il viaggio nelladell’che appare visibile da qualche settimana deve partire necessariamente da qui. Anche perché i prossimi trenta giorni saranno simili e quello che accadrà dopo pure.