Incubo per una 29enne | trascinata in un appartamento viene drogata e subisce uno stupro di gruppo

Una ragazza di 29 anni sarebbe statada due uomini in una Conegliano, in provincia di Treviso, dove sarebbe stata, minacciata con un coltello e costretta a subire violenze sessuali. I fatti risalgono allo scorso novembre e, a distanza di due mesi, gli inquirenti ieri 15 gennaio hanno rintracciato i due uomini che si sarebbero resi responsabili di questa atroce violenza. Gli agenti della polizia di Stato, su ordinanza emessa dalla Procura di Treviso, hanno arrestato due senegalesi di 30 e 38 anni, entrambi gravati da precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti.LodiCome emerge dalle indagini la, residente nella zona di Conegliano, sarebbe stata portata in unfuori città dai due uomini. Qui la giovane sarebbe stata costretta ad assumere cocaina e, in stato di semincoscienza, ad avere rapporti sessuali con i due uomini sotto la minaccia di un coltello.