Il Rimini si regala un doppio colpo. Gagliano e Conti sono biancorossi

Un attaccante e un centrocampista. Ha viaggiato verso Cerignola ilper prendersi Luca. E’ salito fino a Genova, invece, per aggiungere alla rosa Francesco. Attaccante di 24 anni il primo, scuola Cagliari. E’ lui l’uomo su cui ihanno deciso di puntare per sostituire Cernigoi, alle prese con la rottura del crociato e out fino al termine della stagione. Originario di Alghero,ha passato i primi anni della sua carriera tutti in Sardegna. Le giovanili nel Cagliari, un ’passaggio’ all’Olbia, ma anche la soddisfazione di provare la serie A. E di segnare nella massima serie e non in una partita qualunque. Cagliari-Juventus, era il mese di luglio del 2020 (la stagione del Covid che si concluse non a maggio, ma i primi giorni di agosto) e dopo 8 minuti, primo marcatore di quella gara dell’ultima di campionato che il Cagliari vinse poi 2-0,, appena 20enne, realizzò il suo primo gol in serie A.