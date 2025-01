Quotidiano.net - Il 20 gennaio è il Blue Monday, perché è il giorno più triste dell'anno

Ilè noto come ilpiùe cade generalmente al terzo lunedì di(per il 2025 è il 20). Questa data simbolica è stata creata in base a una formula ideata nel 2005 dallo psicologo Cliff Arnall, che ha combinato diversi elementi: il maltempo tipicoa stagione invernale, le finanze che scarseggiano dopo le spese fatte durante le festività, il senso di fallimento che potrebbe subentrare per non rispettare i buoni propositi per l’nuovo e la difficoltà di tornare alla routine dopo la pausa natalizia. Pur essendo una teoria priva di solide basi scientifiche, ilè diventato un fenomeno culturale e mediatico, capace di catturare l’attenzione di molte persone in tutto il mondo e, naturalmente, in tempi recenti sui social. Il colore blu L’espressionesi ispira al colore blu, tradizionalmente associato allazza e alla malinconia.