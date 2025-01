Ilrestodelcarlino.it - Eventi a Bologna di giovedì 16 gennaio 2025: la guida

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 16– Non sapete come trascorrere la giornata sotto le Due Torri? Ecco allora, come ogni giorno, una lunga lista die appuntamenti in programma a. Alle 18, il Teatro Testoni Ragazzi apre le porte per Abaco, spettacolo rivolto a bambini e bambine per imparare e conoscere le forme geometriche con giochi e divertimento. Sempre alle 18, alla libreria Coop Ambasciatori, Ezio Guaitamacchi presenta il libro Nice to rock you. Incontri che hanno fatto la storia della musica. All'evento partecipano Red Ronnie e Maurizio Solieri. Ancora alle 18, alla libreria Coop Zanichelli, Tamara Baris e Jacopo Storni parlano dei loro libri su Tiziano Terzani. Alle 21, i La Sad infiammano l'Estragon Club. Sempre alle 21, il teatro Duse ospita lo spettacolo Il romanzo della Bibbia, mediante una storia narrata a due voci: Aldo Cazzullo racconta e Moni Ovadia lo accompagna con letture, interventi e canti.