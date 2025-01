Ilfattoquotidiano.it - Contro la separazione delle carriere di Nordio Md va all’attacco: “Via dall’aula quando parlerà il ministro”

Una protesta più incisiva e forte di quella che era allo studio dell’Associazione nazionale magistrati per contrastare la riforma firmata daldella Giustizia Carlo. Magistratura democratica chiede di mettere da parte forme di protesta “deboli e tiepide” e agire invece con “gesti visibili e determinati, in difesa della Costituzione”la. L’idea dell’Anm prevedeva che i magistrati indossassero la toga addosso e impugnassero un foglio con frasi a effetto sulla Costituzione alle inaugurazioni dell’anno giudiziario, in programma il 25 gennaio nelle sedi di Corte d’Appello: e in particolare alla cerimonia di Napoli, dove sarà presente il Guardasigilli.Md chiede invece che “i magistrati, con toga indosso e copia della Costituzione alla mano, abbandonino l’aula, in forma composta, nel momento in cui il rappresentante delprenderà la parola”.