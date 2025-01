Che flop Dazn | ecco quanti spettatori ha perso

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il calcio in tv in Italia sta trascorrendo un momento molto difficile ed a pagarne le conseguenze è sicuramente, servizio streaming che ha i diritti per trasmettere tutte le partite del campionato di Serie A. I continui aumenti del prezzo dell’abbonamento, a fronte di unatà di contenuti sempre minore, hanno spinto milioni di italiani a non abbonarsi a. Il dato per il servizio streaming è drammatico, edha, continua la crisiSecondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, rispetto alla passata stagione, i numeri di ascolto disono notevolmente peggiorati. Basandosi sui dati Auditel, basandosi su tutte le partite trasmesse fino alla 18esima giornata di Serie A, senza contare quindi i recuperi dei match, il servizio di streaming britannico haben 13 milioni di