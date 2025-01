Catania scoperto a spacciare in auto arrestato 23enne

Leggi su Dayitalianews.com

I Carabinieri del Nucleo Operativo diPiazza Dante, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hannouncatanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.I militari, avendo ben compreso di aver assistito ad una tipica scena di spaccio, si sono perciò organizzati via radio per seguire l’del pusher, in attesa del momento ideale per fermarlo, senza dare intralcio alla circolazione stradale ed evitando qualsiasi possibilità di fuga. Quanto la Seat è arrivata dinanzi alla stazione ferroviaria della città e ha accostato a bordo strada, i Carabinieri sono intervenuti fermando l’autista e facendolo scendere dal veicolo per perquisire sia lui che l’.Il controllo ha consentito di recuperare ben 23 dosi di marijuana, per quasi 100 grammi di peso, che il giovane pusher aveva nascosto nello sportellino del carburante, mentre, nelle sue tasche, gli investigatori hanno trovato 600 euro, molto probabilmente i guadagni di quell’illecita attività.