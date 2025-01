Lanazione.it - Casa Ascoli, appalto stop. Il Consiglio di Stato boccia la gara del Global Service

L’indied Rsa Pelù deve essere revocato alla cooperativa La Salute e assegnato alla Compass, che era stata invece esclusa dalla. Ildiha rigettato nella sua interessa l’appello proposto dall’azienda pubblica di servizi alla persona per la riforma della precedente sentenza del Tar di Firenze, emanato ormai nel 2023, rendendo la stessa efficace e immediata. Si tratta di un capovolgimento di scena che potrebbe aprire ore nuovi scenari per il futuro die delle strutture che gestisce, ossia l’omonimadi riposo e la Rsa Pelù. Inoltre, i giudici deldi, nella camera didel 12 dicembre, hanno rigettato ogni altra richiesta di proroga della decisione, come richiesta invece daper portare avanti eventuali trattative con Compass e altri soggetti.