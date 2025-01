Metropolitanmagazine.it - Cantico delle creature, 800 anni fa San Francesco componeva la sua famosa lode

Quest’anno ricorrono gli 800?deldi Sand’Assisi scritto tra il 1225 e 1226. E’ una ricorrenza che arricchisce ancor di più un anno segnato già dal Giubileo aperto da papalo scorso dicembre. L’11 gennaio ad Assisi l’aperturacelebrazioni., l’11 gennaio via alle celebrazione per gli 800?, fonte skuola.netDopo il presepe di Greccio e le stimmateVerna è il momento di un altra importante ricorrenza per il mondo francescano e non solo. Quest’anno infatti ricorrono gli 800deldi Sand’Assisi scritto tra il 1225 e il 1226 e considerato il più antico componimento letterario della storia della letteratura italiana di cui si conosca l’autore. Per inaugurare le celebrazioni lo scorso 11 gennaio si è svolta ad Assisi una celebrazione divisa in due momenti di preghiera.