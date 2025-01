Lanazione.it - Bollino azzurro 2025, l’elenco degli ospedali premiati in Toscana

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 16 gennaio– Insono 12 gliche hanno ricevuto ilnel corso della seconda edizione dell’iniziativa nazionale promossa da Fondazione Onda ETS. Ilè un riconoscimento assegnato aglivirtuosi nell’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico in ottica multidisciplinare, con focus sul tumore della prostata e alle complicanze funzionali postchirurgiche. La tecnologia, e con essa il futuro, entrano sempre di pi?? in sala operatoria. E' stato presentato alla Clinica Santa Caterina da Siena di Torino il nuovo sistema "Da Vinci", fiore all'occhiello della chirurgia robotica, 26 maggio 2015. ANSA/ALESSANDRO DI MARCO Ilviene assegnato considerando la presenza in ospedale di servizi di promozione della prevenzione della salute sessuale e riproduttiva maschile, percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari per le problematiche uro-andrologiche, servizi clinico-assistenziali dedicati al tumore della prostata e alle complicanze funzionali post-chirurgiche e ulteriori servizi volti a garantire un’adeguata accoglienza e assistenza dei pazienti.