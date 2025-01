Lettera43.it - Attiviste fatte spogliare in questura a Brescia, Piantedosi: «Perquisizioni regolari»

Il ministro dell’Interno Matteosi è espresso nel programma Dritto e rovescio, su Rete 4, a proposito del caso dellein. «Mi dispiace se qualcuno si è sentito offeso, ma lesono state svolte in pienatà», ha affermato il titolare del Viminale: «Al di là di come è stata rappresentata e dell’impressione che può fare, si tratta di una pratica operativa che in determinate circostanze è consentita ed anche prescritta».Matteo(Getty Images).: «Se uno si presta all’operazione richiesta fa sì che non ci sianoforzate»«Non è altro che una variante delle pratiche di perquisizione, che peraltro vengonoda personale femminile sulle donne», ha detto, spiegando di aver chiesto una relazione sulla vicenda, che gli è stata già consegnata.