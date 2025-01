Quotidiano.net - Treni, Ciriani: ritardi in linea con il passato. Botta e risposta Salvini-Renzi, opposizioni all’attacco

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 gennaio 2025 – Matteo"verrà presto in Parlamento" per un'informativa sul caos. Lo dice il ministro per i Rapporti con il parlamento Lucaai cronisti dopo il question time alla Camera nel quale – in sostituzione del vicepremier leghista – ha spiegato che "iregistrati si attestano su percentuali incon quelle degli ultimi anni". Eppure, nonostante le sue rassicurazioni ("non ci troviamo di fronte a problemi cronici") e spiegazioni ("il sistema ha visto intensificare gli interventi di manutenzione e potenziamento delle reti infrastrutturali finanziati con il Pnrr"), la bufera politica infuria mentre sulle linee ferroviarie si registrano altri guasti e. Nell'occhio del ciclone c'è ovviamente il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, che si difende accusando la mala gestione delle precedenti amministrazioni.