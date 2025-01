Cityrumors.it - Tagli ai lati della bocca, crosticine improvvise: cosa è e come si cura la cheilite angolare

Si conosce poco ma quando arriva, pur essendo in una zona quasi innocua, è un problema fastidioso ma ci sono diversi rimedi per venirne a capoArriva all’improvviso, quasi non ce ne si accorge se non dopo qualche giorno quando comincia a dare fastidio sul serio. Quel tipo di problema che sembra di poco conto, ma col passare delle ore, dei momenti e dei giorni non fa che prendere il sopravvento. Una piccola ma insidiosa tortura.aiè esila(Screenshot Cityrumors.it)Spesso dal nulla, ma solo perché non ci si fa caso, e dopo un po’ di giorni ecco che si manifesta un fastidio alla, solo magari per averla aperta e ci si comincia a convivere. E non si può fare a meno di avvertire ogni fastidio che si possa immaginare anche solo parlare o mangiare o tutti quei movimenti inconsulti che si possono fare senza accorgersene.