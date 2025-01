Lanazione.it - Ruffini e la trasmissione ’sbagliata’: "Rompiamo gli schemi, con ironia"

Un programma innovativo e coraggioso, che abbraccia l’imperfezione come opportunità di crescita. È questo il progetto di Paoloe Federico Parlanti, il primo speaker radiofonico d’Italia con sindrome di Down, affiancati da Lamberto Giannini. Ne abbiamo parlato proprio con. Come descriverebbe il suo nuovo programma? "Oggi abbiamo paura di fare qualcosa di sbagliato, e siamo legati a una correttezza etica che sta diventando noiosa. Mi sono accorto che non esisteva uno speaker radiofonico in Italia con la sindrome di Down, e abbiamo voluto fare questo grande ‘errore’ su Radio24. È unache nasce ‘sbagliata’. Nella prima puntata ho proposto un tema: ‘sogni e bisogni’. È qui che Parlanti capisce ‘bisonti’, quindi il tema è diventato ‘sogni, bisogni e bisonti’. Mi sono accorto che l’errore è esattamente quel che in futuro distinguerà l’essere umano dai robot, e mi piace l’idea di unascorretta, che sfrutta il mezzo andando contro il mezzo stesso".